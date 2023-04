Il Volley Prato gioca domani E l’obiettivo è domare i Lupi

Un derby tira l’altro per la Kabel. Archiviata la sconfitta contro Castelfranco, il Volley Prato nel campionato di serie B nazionale maschile gioca in posticipo domenicale contro i Lupi Pontedera. L’appuntamento è alle 17.30 al Gramsci Keynes, arbitri Baldi e Morena. Gara tradizionalmente difficile per i ragazzi di coach Novelli, che sfidano una squadra che unisce esperienza e qualità. Quasi superfluo presentare giocatori come Lazzeroni, Pitto e Frosini o parlare dell’affidabilità in seconda linea di Grassini. D’altro canto la Kabel ha bisogno di vincere, di archiviare subito il ko con l’Arno e di riprendere la corsa verso le zone nobili della graduatoria. Nel mirino c’è ancora la quarta piazza e il calendario propone alla Kabel due ostacoli duri consecutivi come Pontedera questo weekend e poi Civita alla ripresa dalla sosta pasquale. Due formazioni contro cui dare il massimo per non perdere contatto dall’obiettivo quarto posto. La rosa del Volley Prato: Alpini M., Alpini L., Bruni, Coletti, Giona Corti, Civinini J., Civinini M., Bocu, Pini, Catalano, Matteini, Menchetti. All. Novelli.