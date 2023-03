Il Viaccia va a trovare la Lunigiana Pontremolese

La salvezza diretta è ancora possibile, anche se la matematica potrebbe esprimersi a breve in senso opposto. Non è però il momento di fare calcoli: l’obiettivo resta quello di provare ad aggiudicarsi gli ultimi sei punti messi in palio dalla "regular season", iniziando dal match che prenderà il via alle 15.30 odierne. Questo l’obiettivo con cui il Viaccia affronterà in trasferta la Lunigiana Pontremolese, nella penultima giornata della Promozione 202223. Una sfida impegnativa, sulla carta: il sodalizio massese riuscì ad espugnare il Ribelli nella gara d’andata e vuole restare in corsa per i playoff. Gli uomini di mister Luigi Ambrosio saranno altrettanto motivati, visto che hanno ancora una (flebile) speranza di evitare i playout, anche se al Maliseti Seano diretto concorrente basta un punto per salvarsi senza gli spareggi. E’ però vero che fare risultato contro un avversario del genere garantirebbe una spinta non da poco in vista del rush finale. Martin e soci sono decimi con 25 punti nel girone A e con il Capezzano Pianore già virtualmente retrocesso, puntano a mantenere il margine di vantaggio sulle altre concorrenti per poi (ri)partire da una posizione di forza.