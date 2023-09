Il Viaccia e Maliseti: Calcio, Derby e Lotteria - Coppa Italia Promozione

Da una parte i vincitori del Viaccia (1-0), più soddisfatti. Dall’altra gli sconfitti del Maliseti, ovviamente meno felici di come è andato l’esordio ufficiale in coppa Italia di Promozione, anche se il passaggio del turno è ancora in bilico. "Ancora non siamo eliminati. Ci giocheremo le nostre carte nella sfida di ritorno. Considerando che era la prima partita e che ancora siamo un po’ appannati nelle scelte, perché la preparazione fisica non è al top, sono soddisfatto dei ragazzi – commenta Piero Carovani, allenatore del Maliseti Seano –. Ci è mancata la necessaria cattiveria sottoporta, un pizzico di condizione fisica e di lucidità. In fase difensiva, comunque, direi che siamo andati bene, concedendo poco. Il gol nel finale è stato un episodio abbastanza casuale. Il pareggio sarebbe stato più giusto". Nel complesso anche in casa Viaccia si analizzano pro e contro dopo il successo nel derby di coppa: "Le prime indicazioni vanno prese con le molle. I ragazzi avevano ancora i carichi di preparazione sulle gambe. Di positivo c’è il fatto di non aver preso gol e la mentalità di voler cercare di vincere il derby e la partita fino all’ultimo. Abbiamo fatto una gara più che sufficiente – spiega Lorenzo Gualtieri, vice di Ambrosio sulla panchina del Viaccia –. C’è da migliorare sotto il profilo tecnico e sul lato fisico e le due cose sono collegate. Guardiamo con fiducia alle prossime settimane di allenamento".

L.M.