Il vento ci mette lo zampino Sansovino e Csl Psc, gara sospesa

E’ diventato un ‘giallo’ la semifinale di Coppa Toscana d’Eccellenza e Promozione fra Olimpic Sansovino e Coiano Santa Lucia Prato Social Club. Il match è stato sospeso all’intervallo a causa del forte vento sul risultato di 2-0 per le ospiti che militano nel campionato di Eccellenza (a differenza del Csl Psc che milita in Promozione). Una decisione ritenuta penalizzante dalle biancazzurre, che si erano ritrovate sotto di due gol anche perché costrette a giocare per un tempo intero controvento. Da capire adesso se il match verrà rigiocato o se ripartirà dal secondo tempo. Tornando al dettaglio del match, il Sansovino passa in vantaggio al 15’ con Gangi, brava a trovare l’angolino con una conclusione da fuori area. Il raddoppio arriva sette minuti più tardi a firma di Bruci, lesta a ribadire la sfera in rete dopo una mischia. Il resto poi esula dalla sfida agonistica vista in campo, dato che il direttore di gara dopo una serie di valutazioni sul meteo ha deciso di sospendere il match e di mandare le giocatrici sotto la doccia. E adesso in casa biancazzurra non resta che attendere il bollettino ufficiale della federazione.