Il tributo a Sciannamè Allo stadio anche Renzi

Una giornata di festa per i colori biancazzurri. Festa alla quale ha partecipato anche l’ex premier Matteo Renzi, in tribuna per sostenere il figlio Francesco e tutto il Prato verso la salvezza. Prima del fischio d’inizio l’emozionante saluto dei tifosi pratesi al capitano Claudio Sciannamé, applaudito dalla curva per le sue 125 (126 con quella di ieri) presenze con il Prato e salutato adeguatamente vista la decisione di appendere gli scarpini al chiodo. Alla festa pre-gara ha partecipato anche il piccolo Giovanni Fuochi, affetto da una rara malattia che, assieme ai genitori, ha creato "La Forza di Giò" associazione che ha lo scopo di finanziare la ricerca sui tumori cerebrali infantili. A lui è stata donata una maglietta celebrativa dal capitano Sciannamè e dal rapper Blebla, a testimonianza di quanto la squadra biancazzurra abbia a cuore anche le iniziative di solidarietà.