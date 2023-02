Il torneo entra nel vivo Le squadre qualificate

Inizia la fase cruciale nei campionati di calcio a 5 organizzati dall’Msp. Dopo la conclusione della fase preliminare, vinta per il girone A dall’Atletico Coiano e per il gruppo B dall’Herta Vernello, adesso le squadre sono state suddivise in tre categorie in base al piazzamento ottenuto: Premier, serie A e serie B. Si parte dal campionato maggiore, la Premier, al quale si sono qualificate le otto migliori formazioni della fase preliminare: Carmignano, Atletico Coiano, Herta Vernello, Emozioni C5, Sos Acque, Figline Galceti, Castellina e Sodinims. Disputata la prima giornata di gare: a sorridere è il Carmignano con l’8-2 ai danni del Sodinims, l’Herta Vernello che vince 9-5 sul Figline Galceti, l’Atletico Coiano con il 10-5 ai danni del Castellina e l’Emozioni c5 che si impone 3-2 sull’Sos Acque. Insomma si prospetta un torneo tiratissimo al vertice. Si passa poi alla serie A targata Msp. Anche qui è andata in scena la prima giornata di gare. Il Todajoia parte col piede giusto rifilando un secco 4-0 all’Atletico 2001, bene anche l’Abr Aibbar che lotta e vince contro il Restivo col risultato di 5-4. Prima gioia pure per il Maracanà Futsal Prato reduce dal 7-5 sul Tigers of Ibiza, infine il 4-2 con cui il Mala supera gli Amici di Englis. Infine la serie B. Otto le formazioni ai nastri di partenza che hanno già disputato l’incontro d’esordio della competizione. In vetta a punteggio pieno al momento restano solo due squadre: il Mc Lovin e il Real Cattati. I primi reduci dal tiratissimo 6-5 nel confronto con la Dinamo Prato, il Real vincente 5-3 sul Nottingham Forest. Finiscono in parità, entrambe per 4-4, invece le altre due partite del campionato di cadetteria. Le Acciughe Salate impattano con l’Estendarse, e stessa cosa accade nel confronto fra River Plate e Sporting Foppiani.