Il torneo "Città di Prato" è ai quarti E intanto va in scena anche il padel

Il 39esimo Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato giunge ai quarti di finale. Nel tabellone maschile il norvegese Nicolai Budkov Kjaer continua nel suo cammino prevalendo 4-6, 6-1, 6-4 sull’americano Brockett. Ora il nord europeo sfiderà l’azzurro Daniele Rapagnetta, che ha sfruttato il ritiro dell’altro italiano, Verdese, dopo aver vinto il primo set 6-2. L’altro quarto di finale vedrà di fronte Fabio De Michele, che nel derby ha estromesso (6-2, 7-6) De Marchi, e il brasiliano Gustavo Ribeiro De Almeida, vittorioso per 6-1, 6-3 sul kazako Yerdilda. Nella parte bassa del tabellone l’indiano Dhamne dopo aver sconfitto Miletich (6-3, 7-5) affronterà l’ucraino Volodymyr Iakubenko, che ha superato 6-4, 6-1 l’azzurro Vasamì. Giacomo Nosei ha invece superato il canadese Chan (6-3, 6-4) e per conquistare la semifinale dovrà battere l’emiliano Carlo Alberto Caniato, che ha avuto la meglio sul francese M’Chich (6-2, 6-1). Nel femminile Mariia Masiianskaia con un doppio 6-4 ha eliminato la favorita americana Anazagasty-Pursoo. Nel match per la semifinale avrà di fronte la cilena Antonia Vergara Rivera, brava a prevalere (7-6, 6-3) su Sveva Zerpelloni. L’americana Olivia Center ha eliminato Viola Bedini e se la vedrà con Greta Petrillo, che ha battuto Choi (1-6, 6-3, 6-4). La brasiliana Carneiro si è ritirata lasciando strada libera all’americana Kate Fakih, che ora dovrà vedersela con la bulgara Yaneva, vincente (6-2, -6-2) contro l’argentina Cinalli. Tra gli eventi collaterali si è svolta la sfida a padel tra giornalisti toscani e Tc Prato: i giornalisti hanno vinto 3-1, pareggiando il conto delle sfide (una vittoria per parte in due edizioni).

L. M.