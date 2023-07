Il Tobbiana cede Maresia e si tiene Bruschi. Valzer di tecnici nelle squadre

TERZA CATEGORIA

La nuova stagione ha preso ufficialmente il via lo scorso 1 luglio, anche se il campionato ripartirà fra un paio di mesi. Ecco perché l’attenzione delle formazioni che prenderanno parte alla Terza Categoria 202324 si sta per il momento focalizzando sul mercato, che continua a registrare "colpi" in entrata ed in uscita. L’ultima notizia in ordine cronologico riguarda il Tobbiana, che ha ceduto all’Olmi l’attaccante Daniele Maresia.

Un addio che si aggiunge a quelli del centrocampista Tommaso Agliana (che è pronto a trasferirsi a La Briglia Vaiano) e del fantasista Bernardo D’Alò (che giocherà salvo sorprese per il Chiesanuova, in Seconda Categoria) mentre dovrebbe restare il bomber Federico Bruschi, che è stato il capocannoniere dello scorso torneo.

Fra le società più attive, si segnala la Polisportiva Naldi: dallo Sporting Seano retrocesso dalla Seconda è arrivato il portiere Andrea Gasparri, mentre l’altro estremo difensore Tommaso Grandini ha lasciato Poggio alla Malva per trasferirsi a La Libertà Viaccia. Per quanto concerne invece le panchine, Simone Graziani ha com’è noto firmato con il Carmignano, mentre Roberto Rossi è già stato annunciato come nuovo allenatore de Las Vegas. Per il resto, le potenziali candidate al salto in Seconda Categoria non dovrebbero ufficializzare cambi di sorta: manca solo l’ufficialità, ma David Beccaglia ed Antonio Imbriano resteranno rispettivamente al timone ddelle squadre di La Briglia e Valbisenzio Academy (al pari di coach Antonio Trezza, che dovrebbe restare al San Giusto). Il Paperino San Giorgio ha infine svelato il nome del nuovo coach: a guidare la formazione dalla panchina sarà Filippo Rossi.