Il titolo interprovinciale ai ragazzi del Volley Prato

Un titolo interprovinciale e due finali. Il Volley Prato è sempre più protagonista nelle fasi finali dei tornei giovanili, confermandosi tra le realtà più forti del panorama toscano. Il primo titolo di quest’anno arriva dalla categoria Under 19. La truppa di coach Novelli ottiene il successo nell’interprovinciale da vera dominatrice. Dopo dieci vittorie di fila nella fase di qualificazione, è arrivato il bis nei playoff: in semifinale doppia vittoria per 3-0 con il Firenze Ovest e in finale doppio successo 3-0 contro Empoli. Insomma, un cammino perfetto. Viaggia a gonfie vele anche l’Under 17 Senior allenata da coach Bellucci che approda in finale interprovinciale. Prima nel girone (10 vittorie su 10 gare), ottavi e quarti superati di slancio (doppio 3-0 alla Volley Academy Firenze Rossa e poi al Cascine Empoli), vincente in semifinale con la Pallavolo Sestese superata con doppio 3-0. Oggi l’appuntamento con la finale contro Scandicci. In finale interprovinciale, infine, anche l’Under 15 Senior di coach Barbieri che, dopo un girone da dominatrice, nei quarti ha rifilato un doppio 3-0 alla Sales Firenze. Semifinali superate con doppio 3-0 a Scandicci Azzurra e finale programmata per il 19 febbraio al cospetto della Robur Scandicci.

SdB