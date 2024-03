Il tecnico. Ridolfi non si abbatte e rilancia: "Abbiamo fatto una buona partita»

"Un risultato troppo pesante rispetto alla prestazione che il Prato ha messo in campo. Abbiamo pagato fin troppo alcuni errori. Dispiace aver concesso queste occasioni evidenti ad una squadra, come il Forlì, che non ha certo bisogno di regali per metterci in difficoltà". E’ rammaricato Maurizio Ridolfi, allenatore del Prato, perché ha visto una buona prestazione dei suoi ragazzi contro il Forlì, malgrado il risultato pesante maturato per i lanieri. "In 6 minuti abbiamo preso due gol ed è chiaro che la gara si è messa in salita. Fino a quel momento non avevo visto pericoli dalle parti del nostro portiere. Ho apprezzato comunque la reazione della ripresa – spiega ancora Ridolfi –. Abbiamo subito accorciato, poi non siamo riusciti a creare grandissime occasioni, ma abbiamo tenuto i nostri avversari nella loro metà campo. Fossimo riusciti a trovare il pareggio, oppure anche ad arrivare a fine partita col risultato in bilico avremmo potuto portare a casa qualcosa. Anche il terzo gol, a poco dal termine, arriva da errori nostri, che abbiamo pagato. Contro certe squadre e certi giocatori non possiamo sbagliare così tanto. E’ normale che le individualità determinino certe partite". Testa alta, insomma, e fiducia in vista delle prossime gare: "Domenica avremo una partita fondamentale con il Borgo San Donnino, questo è lo spirito giusto".

L.M.