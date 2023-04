Il team Soudal sul podio con Paez "Peccato per l’errore in discesa"

L’ex iridato Leonardo Paez è tornato sul podio della "Da Piazza a Piazza" dopo una gara che ha visto il colombiano lottare costantemente con la coppia della Taddei Factory Team formata dagli ex professionisti Chiarini e Rosa. Al quarto posto invece il garfagnino Stefano Valdrighi a completare gli ottimi piazzamenti dei biker del Team Soudal di Montemurlo, che correndo in casa tenevano particolarmente a ben figurare e offrire la soddisfazione del successo al team manager Stefano Gonbzi. "Una bellissima gara quella pratese – ha affermato Paez – il percorso era davvero curato e divertente e sono molto contento del terzo posto. Ovviamente è più bello finire più in alto nella classifica, ma il terzo posto è comunque fantastico. Un mio errore in discesa mi ha tolto la possibilità di un arrivo in volata. Mi sono sentito bene rispetto alle prove precedenti e ho avuto buone sensazioni. A un certo punto avevo perso 40 secondi dai primi due ma poi li ho recuperati. Peccato, mi sarebbe piaciuto giocarmela fino alla fine, ma ho fatto un errore in una discesa che mi ha fatto perdere contatto da Chiarini e Rosa e mi ha tolto la possibilità di fare la volata". Bene anche Valdrighi, che per la seconda volta ha conquistato il 4° posto.

Antonio Mannori