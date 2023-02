Due settimane in Spagna del Team Soudal Montemurlo per aprire la nuova stagione del mountain bike. Alla società pratese è mancata solo la vittoria mentre sono stati tanti i piazzamenti sul podio. Protagonisti principali il russo Aleksei Medvedev a Calpe in Spagna nella Costa Blanca Bike Race, e il colombiano l’ex iridato Leonardo Paez in Andalusia nella "Leyenda de Tartessos". Medvedev ha conseguito il secondo posto nella classifica finale, dopo essersi distinto nel corso delle tappe, tra cui quella finale bersagliata dalla pioggia battente e dal freddo che hanno messo a dure a prova i concorrenti. Quattro giorni di gare con tre podi e il quarto posto nella velocissima ultima giornata di gara per Paez, anch’egli alla fine secondo nella classifica finale della manifestazione. Il portacolori del Team Soudal, consapevole di affrontare percorsi poco adatti alle sue caratteristiche, ha affrontato la gara di Huelva con lo scopo di fare ritmo in vista dell’ultima gara del trittico spagnolo.

Nelle prime tre tappe è stato l’ombra del vincitore finale, il 23enne catalano Jofre Cullel Estape, atleta di Coppa del Mondo XCO, con cui ha ingaggiato altrettanti arrivi in volata, dopo aver gestito in modo intelligente gare dai ritmi altissimi. Due settimane in definitiva con promettenti risultati che fanno ben sperare per la stagione 2023.

Antonio Mannori