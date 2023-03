Il Team Soudal corre con i "magnifici sei"

Dopo aver iniziato in maniera brillante la stagione 2023 in Spagna, il Team Soudal di Montemurlo ha presentato la squadra e il programma della nuova annata con il classico galà nelle Vecchie Scuderie della fattoria a Pieve a Salti in provincia di Siena. All’evento, oltre ai biker della formazione pratese erano presenti in qualità di ospiti i professionisti della Soudal Quick-Step e la squadra femminile SD Worx, che hanno gareggiato più tardi nelle Strade Bianche. Il manager del team Stefano Gonzi, nel suo intervento, ha affermato di essere orgoglioso della crescita della squadra, una delle più forti in campo internazionale. L’obiettivo è consolidare la magica stagione 2022, un’annata di pieno successo, con 28 vittorie ottenute da cinque diversi corridori, 28 podi, a cui vanno aggiunte 73 top-10.

"Siamo cresciuti ogni anno, sono entusiasta. Abbiamo obiettivi ambiziosi anche per il futuro e un gruppo di atleti capace di esaltarsi. Ci divertiamo ed abbiamo gettato le basi per una stagione da protagonisti, mentre è arrivato già il primo successo grazie a Massimo Rosa". Sono sei gli atleti del Team Soudal Montemurlo, con l’ex iridato, il colombiano Leonardo Paez, il russo Aleksei Medvedev e il giovane talento spagnolo Victor Manuel Fèrnandez Grande. Gli altri tre biker sono gli italiani Daniele Mensi, il toscano Stefano Valdrighi e Massimo Rosa.

La new entry 2023 è lo spagnolo Fernandez Grande, 30 anni di Còrdoba, uno dei migliori corridori professionisti di mountain bike spagnoli. "Sono felice di aver avuto quest’occasione per correre con una grande squadra in cui ho tutte le possibilità di crescere e di fare gare importanti. Correrò tanto in Spagna e verrò in Italia per i più grandi appuntamenti internazionali, ho tutto per fare un’ottima stagione e ripagare la fiducia che il team mi ha dato". Sei corridori abituati al gradino più alto del podio, un ventaglio di corridori che permette la presenza della squadra a competizioni di alto livello. La settima stagione del Team Soudal-Lee Cougan International Team è iniziata già in gennaio. Ora la squadra guarda ai primi eventi nazionali e mira agli appuntamenti internazionali Uci. Un programma intenso, che nel corso della stagione proporrà numerosi eventi sia in Italia che all’estero, e il Team Soudal è pronto.

Antonio Mannori