Il Team Soudal brilla nel padovano Mensi domina sui "Colli Euganei"

Daniele Mensi il brillante biker del Team Soudal di Montemurlo ha scelto il Veneto e la Marathon dei "Colli Euganei" per conquistare la prima vittoria stagionale a sette giorni "Da Piazza a Piazza" in programma domenica a Prato organizzata dall’Avis Verag Prato Est. Oltre al successo di Mensi altri buoni anche in Toscana nella "Sinalunga Bike". La gara veneta a Torreglia, in provincia di Padova, era lunga 70 chilometri e Mensi considerato tra i favoriti della gara ha mantenuto fede al pronostico conquistando per il team pratese di Montemurlo la bella vittoria. "Sono contento della prima vittoria stagionale, dopo una serie di podi e spero di non fermarmi qui. Sapevo di essere atteso e che avrei dovuto prendere in mano la gara, questo è quello che ho fatto, spero di continuare questo slancio e mantenere la mia forma". La giornata ha proposto anche la Sinalunga Bike, la classicissima del calendario toscano che ha visto schierate le principali squadre nazionali. Nel fango Leonardo Paez, quinto, e Stefano Valdrighi sesto. Segnali importanti in vista della classica e tradizionale manifestazione di Prato, la 34ª Da Piazza a Piazza, su due percorsi di 37 e 65 km, in programma domenica 23 aprile ed alla quale naturalmente la squadra del team manager Stefano Gonzi tiene in maniera particolare.

Antonio Mannori