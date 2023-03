Il Team Soudal brilla con Fernàndez e Paez

Due brillanti affermazioni per il Team Soudal nelle due gare del weekend grazie a prestazioni di rilievo alla Granfondo Tre Valli ed alla Maratón MTB Guzmán el Bueno. Due vittorie che sono la conferma delle ambizioni del team pratese di Montemurlo in questa annata. Per Victor Manuel Fernàndez si è trattato della seconda vittoria stagionale, mentre ha vinto la sua prima gara nel 2023 in Italia Leonardo Paez. Sul podio anche Daniele Mensi e conferma nelle prime posizioni di Massimo Rosa e Stefano Valdrighi a rende felicissimo il bilancio dell’ultimo fine settimana. Sugli sterrati veronesi della Val d’Illasi invece Leonardo Paez ha conquistato la sua prima vittoria davanti al compagno di squadra Daniele Mensi. Antonio Mannori