Il Team Aromitalia domani a Siena Undici atlete alle Strade Bianche

Sono 11 le atlete del Team Aromitalia Vaiano pronte al debutto stagionale nelle Strade Bianche, la prestigiosa gara internazionale in programma domani con partenza ed arrivo a Siena. L’atleta di punta della formazione vaianese per l’imminente stagione è la lituana Rasa Leleivyte, che abita da anni a Montecatini Terme e che vanta vittorie di prestigio in carriera. Con lei nella squadra 2023 altre riconfermate della passata stagione, Francesca Balducci, Francesca Baroni, Milena Del Sarto, Carlotta Fondriest e Lara Scarselli, atlete che vantano ottimi risultati in carriera, e per la Baroni non solo su strada ma anche nel ciclocross, dove ha indossato la maglia tricolore di campionessa italiana. Saranno cinque i volti nuovi che difenderanno i colori della squadra diretta in ammiraglia dai tecnici Paolo Baldi e Matteo Ferrari. Si tratta delle due venete Irene Affolati e Fanny Bonini, della toscana di Montevarchi Serena Semoli, della lituana Rasa Rumsaite, classe 1998 e della spagnola Ainhoa Moreno Ossowsky, all’esordio nella massima categoria.

Antonio Mannori