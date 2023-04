Il Tavola si appresta a festeggiare

La terzultima giornata di Terza Categoria 202223 è pronta a prendere il via oggi, per chiudersi coi tre posticipi di domani. E potrebbe già emettere i primi verdetti, visto che il Tavola può (teoricamente) festeggiare in anticipo la promozione: per riuscirci, gli uomini di mister Scotton dovranno espugnare il campo della Polisportiva Carraia e sperare che il Montemurlo Jolly non batta il Bgv Soccer. In chiave playoff, le formazioni vaianesi sono pronte a dare il 110%: La Briglia Vaiano quarta riceverà la visita di un Paperino San Giorgio che non ha più nulla da chiedere, la Valbisenzio di coach Imbriano (foto) andrà nella tana del Carmignano. Se Las Vegas - Eureka e Montepiano - Polisportiva Naldi completano il programma del sabato, le ultime due gare di rilievo sono state programmate per la domenica: il Tavola sogna ancora gli spareggi-promozione, ma dovrà battere la Polisportiva Bacchereto. Il San Giusto, infine, vuole fare lo sgambetto a La Libertà Viaccia 1945.