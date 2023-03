Il Tavola batte La Libertà Viaccia Primato di ferro

Una capolista ormai sempre più calata nel proprio ruolo, mentre in zona playoff la situazione di incertezza promette battaglia sino alla fine. La ventiquattresima giornata di terza categoria 202223 si è conclusa ieri incoronando il Tavola:

un assolo di Piccolo ha consentito agli uomini di coach Scotton di espugnare il campo de La Libertà 1945 Viaccia, per un 1-0 che consolida il primato. Anche perché

lo scontro diretto fra Montemurlo Jolly e Valbisenzio Academy

ha visto prevalere 4-2 i montemurlesi, che adesso sono secondi ma a ben otto lunghezze di distanza dalla vetta. Rallentano anche in zona playoff: la Polisportiva Carraia agguanta i vaianesi al secondo posto, ma lo 0-0 interno contro il Bacchereto sa di occasione sprecata. Discorso non troppo dissimile per La Briglia Vaiano: l’1-1 casalingo

con la Polisportiva Naldi (Macchiavelli da un lato, Colligiani dall’altro) rischia di far perdere ulteriore contatto con i vertici, per quanto si tratti di un punto ottenuto contro una squadra discontinua ma coriacea. Risalgono poi le quotazioni del San Giusto, a ridosso della zona-spareggi: l’1-0 sul Tobbiana potrebbe dare una scossa. Mezzo passo falso per Las Vegas, che dopo le recenti vittorie ha pareggiato in casa con il Montepiano per 2-2 (autorete e gol di Shehaj da una parte, marcature di Zeloni e Mattei dall’altra). Torna a sorridere il Carmignano, a seguito del 2-0 agguantato contro l’Eureka. E nei bassifondi, Grassi Anile e Raimo hanno propiziato il 3-2

del BGV Soccer contro il Paperino San Giorgio.