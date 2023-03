Il Tavola allunga Nuovo successo e vantaggio a +8

Una capolista sempre più salda al comando della graduatoria, con più formazioni a lottare per

la seconda posizione. Questo il quadro che emerge dopo la ventitreesima giornata della terza categoria 202223, chiusasi ieri.

A far festa è sicuramente

il Tavola di Andrea Scotton, che alla luce del 2-1 interno contro il San Giusto porta a otto punti

il vantaggio sulle seconde classificate. Anche perché non tutte le inseguitrici sono riuscite ad innestare il turbo per ridurre il margine: la Valbisenzio Academy allenata da Antonio Imbriano non è infatti riuscita ad andare oltre il pareggio a reti inviolate sul campo del Paperino San Giorgio. E il Montemurlo Jolly ne ha approfittato per appaiare

i valbisentini in seconda posizione, battendo 4-1 l’Eureka in trasferta (con Riccio e Perna in veste di mattatori). Scatto che a La Briglia Vaiano, quinta, è invece riuscito solo a metà: il derby con Las Vegas si è chiuso sul 2-2, con doppietta di Cibella da un lato ed acuti di Cosimo Torri e Santi dall’altro. E la Polisportiva Carraia, quarta a quota 46, è stata battuta 2-0 all’Aiazzi dal Tobbiana, che sta avvicinandosi alla zona playoff e potrebbe raggiungerla a breve (di questo passo). Risalgono anche le quotazioni della Polisportiva Naldi: una doppietta di Pagnotta ed un assolo di Gelsumini hanno lasciato il dote il

3-1 finale sul BGV Soccer. Mezzo passo falso per il Carmignano, fermato

sul 2-2 nella tana del Montepiano fanalino di coda. La Libertà Viaccia 1945 ha infine espugnato il terreno di gioco del Bacchereto, grazie al contributo decisivo di Nistri e Sensi.