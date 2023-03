Il Sub Prato secondo al campionato toscano

Medaglie e piazzamenti di vertice, colti in una manifestazione di livello interregionale. La diciannovesima edizione del campionato toscano di apnea statica e dinamica è andato in archivio proprio pochi giorni fa, nella piscina intercomunale di Larciano e Lamporecchio. E il Sub Prato ha chiuso al secondo posto nella classifica delle società. Merito del rendimento degli atleti: Caterina Costanza, Simone Pieri, Monica Tattini e Mirko Bianchi sono saliti sul gradino più alto del podio nelle rispettive categorie agonistiche, mentre Lorenzo Gaggii ha agguantato una medaglia d’argento. Risultati che confermano la competitività del sodalizio pratese. E l’obiettivo degli agonisti resta adesso quello di confermarsi su questi livelli, con un occhio già alle prossime sfide di una stagione entrata nel vivo.