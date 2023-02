Rischia di restare un miraggio per il Coiano Santa Lucia Prato Social Club il primato nel campionato femminile di Promozione. Le biancazzurre asfaltano 9-0 al Rossi la Polisportiva Monteserra, ma al contempo non arrivano buone notizie dal campo della capolista Marginone, che a sua volta domina con un 6-0 tennistico lo scontro diretto con la terza della classe, il Limite e Capraia. Nonostante un cammino sugli scudi per le biancazzurre, capaci di centrare 10 vittorie e un pareggio in tredici partite, il Marginone sta dando vita a un percorso perfetto, dove finora ha perso solo due punti, quelli lasciati sul campo nello scontro diretto proprio col Coiano Santa Lucia Prato Social Club di qualche settimana fa. Le ragazze di mister Colzi facevano affidamento proprio al match col Limite e Capraia per vedere la capolista rallentare e invece è arrivata l’ennesima dimostrazione di forza di questo campionato. Chi perde è invece la Galcianese che va ko per 3-0 sul terreno di gioco del Castelnuovo Garfagnana. Si trattava di uno scontro diretto per il quarto posto in classifica, ma le biancazzurre non sono mai riuscite a reggere il ritmo delle padrone di casa. Il tris ne è stata la diretta conseguenza.