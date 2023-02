Il Signa resta in testa Kickers, bella cinquina

Terza giornata di ritorno nel campionato di calcio a 11 targato Uisp. Continua inarrestabile la marcia solitaria in testa alla classifica del Signa 2007, che raggiunge quota 46 punti superando per 1-0 nello scontro diretto al vertice il Bellini Giacomo Bacchereto, ora terzo con i suoi 32 punti. Al secondo posto, infatti, salgono i Kickers Narnali, che approfittano del ko del Bellini per scalare posizioni sul podio superando con un roboante 5-1 il Prato City (terzultimo con 14 punti) e salendo a 34 punti, comunque a 12 lunghezze dalla prima della classe.

Sul terzo gradino del podio, a quota 32 punti, sale anche il Giusti Stefano Comeana, che piazza un bel colpo corsaro (4-1) in casa del Csl Prato Social Club, lasciandolo attardato fuori dalle primissime posizioni a quota 25 punti. Quinta posizione per il S. Ippolito a 29 punti, malgrado il riposo in questo turno. A metà classifica non vanno oltre lo 0-0 Fc Tavola e Phoenix, salendo rispettivamente a 23 e 25 punti. Bel balzo in avanti del Circolo Ricreativo Nuova Europa, che si aggiudica per 3-2 il match contro la Polisportiva S. Andrea, ancora ultimo in fondo al gruppo a quota 7 punti.

Bel successo, infine, quello ottenuto dal Vergaio 2003, che con un secco 4-0 si sbarazza del Prato Asd e lo lascia a 4 lunghezze di distanza in classifica portandosi a 18 punti. Per quanto riguarda la classifica marcatori in testa torna solitario bomber Vanaria del Signa 2007, ora a quota 12 centri. In seconda posizione inseguono Coppola dell’Avis Verag Prato Est e Maresia del Bellini Giacomo Bacchereto, appaiati a quota 11 punti. Terza piazza a poca distanza per Donnini del S. Ippolito, fermo a 10 realizzazioni. Poi troviamo a 9 segnature La Rosa dei Kickers Narnali e Papi del Circolo Ricreativo Nuova Europa, seguiti dalla coppia d’oro del Vergaio composta da Berti e Righi, autori di 8 reti entrambi.

L. M.