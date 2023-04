Il Signa rallenta: solo un pareggio Narnali vince e si avvicina in vetta

Gol ed emozioni nel campionato Uisp di calcio a 11. Al comando in solitaria resta ben saldo il Signa 2007, che però rallenta a quota 62 punti dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Prato Asd Meccanica (penultimo a 19 punti). Ne approfittano per riavvicinarsi i Kickers Narnali, che consolidano la seconda piazza a quota 58 punti dopo il successo per 4-1 nello scontro diretto col Bellini Giacomo Bacchereto, terzo con 50 punti. In quarta posizione perde una buona occasione per avvicinarsi al podio il Giusti Stefano Comeana, fermato sul pari (1-1) dal Prato City (31 punti a metà classifica) e costretto alla medaglia di legno provvisoria con 46 punti. Quinta posizione per il Phoenix a 43 punti, tre lunghezze avanti al S. Ippolito che nel recupero della terza giornata di ritorno non va oltre il pari sul campo dell’Avis Verag Prato Est ed è costretto a fermarsi a quota 40 punti, raggiungo anche dal Tavola dopo il successo per 3-0 a tavolino dei rossoverdi sul Circolo Ricreativo Nuova Europa (penultimo).

Il S. Ippolito, però, si è nel frattempo consolato con il secondo posto (dietro la Libertà Viaccia, passata a giocare la terza categoria) nel memorial Marino Migliacci. Tornando al campionato, finisce infine in parità lo scontro diretto dei bassifondi (1-1) fra Real Chiesanuova (24 punti) e Polisportiva S. Andrea (ultimo in classifica con 8 punti).

L.M.