Il Settebello è fuori dal Mondiale Ma Bruni gioca ancora da superstar

Una sconfitta maturata forse un po’ a sorpresa, dopo una prima fase del torneo che sembrava avere come unico sbocco la finale mondiale. E invece, l’avventura ai Mondiali di Fukuoka si è interrotta ai quarti: non è bastata una super-prestazione di Lorenzo Bruni, per far sì che il Settebello si qualificasse alle semifinali. La corazzata Serbia ha infatti tenuto botta, sino ad estromettere gli azzurri alla luce del 15-14 maturato ai rigori. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’11-11, con i serbi capaci di pareggiare a pochi secondi dalla fine. E il 29enne pratese era riuscito ad andare in rete per ben due volte, procurandosi anche un rigore. Tutto inutile: si è chiuso all’improvviso un cammino che stava procedendo senza esitazioni, battendo 13-6 la Francia al debutto, annichilendo 24-6 il Canada e superando anche la Cina per 18-5. L’obiettivo diventa adesso quella di onorare la kermesse nella "finalina" per il quinto ed il sesto posto, per poi guardare oltre. Insieme al titolo di campioni del mondo, per Bruni e soci è sfumata anche la possibilità di conquistare in anticipo il pass-qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024: l’appuntamento è rimandato al prossimo anno e Bruni difficilmente mancherà: in Giappone ha confermato una volta di più la sua importanza nel gruppo del commissario tecnico Alessandro Campagna.