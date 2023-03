Il Sant’Ippolito ferma la capolista Phoenix, soltanto un punticino

Sesta giornata di ritorno ricca di gol e colpi di scena nel campionato di calcio a 11 targato Uisp. La capolista Signa 2007 viene fermata sul pari (1-1) da un indomito S. Ippolito e pur rimanendo al primo posto a quota 47 punti, con ancora due gare in meno rispetto agli avversari, inizia a sentire il fiato sul collo delle inseguitrici. Il pareggio serve invece ai blucerchiati del S. Ippolito per rimanere attaccati alle primissime posizioni a quota 34 punti e al quinto posto. Tornando alle inseguitrici della prima della classe e alla lotta per il primato, i Kickers Narnali fanno la voce grossa imponendosi con un roboante 9-1 in casa del Prato Asd (fermo in terzultima posizione a quota 14 punti) e salendo solitari in seconda posizione a 46 punti.

Nel derby per la terza posizione Giusti Stefano Comeana e Bellini Giacomo Bacchereto impattano sullo 0-0, mantenendo le rispettive posizioni e le distanze invariate in graduatoria. Il Giusti Stefano sul terzo gradino del podio con 39 punti e il Bellini ad inseguire poco distante a quota 37. Non ne approfitta per avvicinarsi con decisione alle zone nobili il Phoenix 2012, che non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Circolo Ricreativo Nuova Europa (a metà del tabellone con 21 punti) e rimane in sesta piazza a quota 32. Prova allora a riavvicinarsi il Tavola, che grazie al successo per 2-1 ottenuto sul campo del Real Chiesanuova (fermo anch’esso a 21 punti) raggiunge quota 27 punti, scavalcando il Csl Prato Social Club, fermato sul 2-2 in casa del Vergaio 2003 (20 punti) e costretto ad accontentarsi dell’ottavo posto a quota 26. Balzo in avanti a metà del tabellone per il Prato City, che si impone per 2-0 sull’Avis Verag Prato Est, penultima a quota 12, e raggiunge i 23 punti lasciando alle spalle Real Chiesanuova e CR Nuova Europa. In classifica marcatori primo posto momentaneo con 12 centri per Vanaria del Signa 2007 e Coppola dell’Avis Verag Prato Est. In seconda posizione con 11 marcature Donnini del S. Ippolito, La Rosa dei Kickers Narnali e Maresia del Bellini Giacomo Bacchereto. L. M.