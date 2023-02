Il sostegno della curva non è mancato. Ieri pomeriggio gli ultras del Prato si sono ritrovati al Lungobisenzio per salutare i giocatori in partenza verso Pistoia. Fra di loro anche il sindaco Matteo Biffoni, che proprio ieri aveva commentato la decisione presa dalla prefettura pistoiese: "Io, come tanti altri tifosi, aspettavo con gioia questa partita. Sarebbe dovuta essere una giornata di festa sportiva per gli oltre 700 tifosi che, come me, avevano già il biglietto. Per una decisione che rispetto e che, in quanto uomo delle istituzioni, per me diventa legge, per quanto fatichi a capire e che mi dispiace molto, è stato scelto di giocare a porte chiuse: la delusione è tanta".