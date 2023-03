Il rugby a Prato compie 65 anni Protagonisti, ricordi, obiettivi

I Cavalieri Union hanno festeggiato pochi giorni fa la l’ennesima convocazione in azzurro di Cesare Zucconi, chiamato di nuovo a far parte dell’Italia U19 per il ritiro che si terrà la prossima settimana a Parma. Domani, la prima squadra di Alberto Chiesa ospiterà la Lazio, nel match di cartello della sedicesima giornata della Serie A La serata odierna però sarà interamente dedicata al rugby, perché la palla ovale pratese festeggia 65 anni e sarà protagonista di un incontro "amarcord" che si snoderà fra aneddoti e ricordi dei protagonisti e considerazioni sul futuro della disciplina in città. L’evento "Prato, 65 anni in mischia - La città che avanza nel segno del rugby", si terrà stasera alle 21 presso l’auditorium della Camera di Commercio. Un’iniziativa ad ingresso libero, realizzata grazie al contributo di Franco Cenobi, del Comune, del Panathlon e del CIAR (Club Amatori Italia Rugby). Tanti gli ospiti che si alterneranno in veste di relatori, da Andrea Gori a Daniele Pacini, direttore sportivo della Fir. E a chiudere il tutto, il saluto di capitan Puglia e compagni.

Giovanni Fiorentino