Il Punto Sport si rimette in carreggiata

Torna a vincere il Punto Sport Volley nel campionato di serie C regionale femminile. Poggio a Caiano fra le mura amiche del PalaPacetti si impone 3-1 sull’Am Flora Buggiano, rispettando i pronostici della vigilia. Le medicee dominano i primi due parziali, ottenuti col punteggio di 25-19. Poi vivono un passaggio a vuoto nella terza frazione, con le ospiti capaci di riaprire il match per 15-25. Si tratta comunque solo di un momento di sbandamento per il Punto Sport che nel quarto set si rimette in carreggiata e chiude frazione e partita per 25-20.

Niente da fare invece per l’Ariete che perde sul campo della capolista Blu Volley. Troppo forte Quarrata per la Pallavolo Prato, che comunque strappa il secondo set ai vantaggi per 24-26. In precedenza la prima della classe aveva ottenuto 25-12 la prima frazione, per poi ripetersi nel terzo e quarto parziale per 25-15.

In classifica Poggio a Caiano è quinta, mentre l’Ariete è terzultima.