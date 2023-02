C’è subito l’occasione giusta per il Punto Sport Volley per riprendere la corsa di vertice nel campionato femminile regionale di serie C. Domani pomeriggio alle 18 al PalaPacetti arriva l’Am Flora Buggiano, fanalino di coda del gruppo, sconfitto tra l’altro lo scorso weekend dall’altra pratese del girone, l’Ariete col punteggio di 3-1. Poggio a Caiano si presenta al match interno con i favori del pronostico e con un’occasione importante per riscattare il ko di Pescia nello scontro diretto per il quarto posto con la Pallavolo Delfino. Buggiano d’altronde finora ha dimostrato di faticare a tenere il passo del campionato di serie C e quindi il Punto Sport dovrà approfittarne a tutti i costi.

Chi è invece chiamato a una missione impossibile è il gruppo dell’Ariete, atteso domani sera alle 21 a Quarrata dalla trasferta sul campo del Blu Volley. Parliamo della capolista indiscussa del girone che ha staccato tutte le rivali con tredici vittorie in 14 match disputati. La Pallavolo Prato invece sta lottando per la salvezza, un cammino non semplice e che chiederà un vero e proprio sprint.