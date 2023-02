Il Punto Sport cerca il riscatto Duello con la capolista Blu Volley

Dopo avere perso a sorpresa il derby contro la Pallavolo Prato, adesso c’è desiderio di riscatto in casa Punto Sport. L’occasione per cambiare umore nel gruppo impegnato nel campionato di serie C femminile arriva questa sera con la trasferta al palazzetto dello sport di Quarrata. Alle 21, infatti, c’è il big match di giornata contro la capolista indiscussa Blu Volley. La prima della classe finora ha vinto 15 partite sulle 16 disputate e non ha rivali nel girone. Poggio a Caiano però vuole ancora lottare per la quarta piazza e potrebbe avere più motivazioni rispetto a Quarrata che ormai ha in pugno il campionato. Vincere per il Punto Sport servirebbe a mettere pressione in classifica alla Pallavolo Delfino Pescia. Passando alla partita della Pallavolo Prato l’impegno è oggi alle 18 alla palestra Enriquez di Castelfiorentino. L’avversario di turno è il Cip Ghizzani col quale andrà in scena una sfida salvezza. Entrambe le squadre stanno infatti cercando un finale di stagione all’insegna del recupero di qualche posizione, e quindi i punti in palio quest’oggi valgono doppio.