Il primo Prato è da pari Mobilio segna su rigore

Un 1-1 che alla fine va bene, utile a Brando a trarre indicazioni utili tanto sui punti di forza quanto sugli aspetti da correggere in vista delle prossime uscite. E’ il risultato finale con cui il Prato ha chiuso l’allenamento congiunto con il San Donato Tavarnelle, andato in scena ieri al Lungobisenzio davanti ai tifosi.

A partire in quarta sono gli ospiti, che già al quarto d’ora vanno in vantaggio: al 14’ Burato segna grazie ad un preciso diagonale dal limite dell’area che fulmina Fogli. Gli uomini di Brando serrano i ranghi e già a distanza di qualche minuto D’Agostino sfiora il pari. Dopo un colpo di testa di capitan Cela finito alto di poco è lo stesso D’Agostino a propiziare il pareggio, con una percussione in area che induce Frosali a fermarlo con un intervento giudicato falloso. E dagli undici metri Mobilio non sbaglia, fissando il punteggio sull’1-1. Prima dell’intervallo il San Donato va vicino ad un nuovo sorpasso, ma la conclusione di Calamai si stampa sul palo. Nella ripresa l’allenatore biancazzurro inserisce Lambiase, Colzi, Piccoli e Gemignani. Al 64’ c’è gloria per Fogli, che respinge il penalty concesso dal direttore di gara al sodalizio ospite e calciato da Lucatti. Nel finale è invece Limberti a mettersi in evidenza, con un tiro terminato a lato di un niente.

Adesso il gruppo riprenderà gli allenamenti in vista dei prossimi test, con l’obiettivo di farsi trovare pronti quando arriverà il momento di fare sul serio.

G.F.