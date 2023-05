Il Prato vince e vola da favorita alle Final Four. All’orizzonte la promozione in A2

L’Hockey Prato vince il girone di serie B e si presenta alle Final Four promozione in serie A2 come grande favorita. D’altronde lo Startit ha dominato il proprio gruppo, vinto con un turno d’anticipo a seguito del 10-1 rifilato al Centro Giovani Calciatori Viareggio. Un successo che porta i biancazzurri a +6 su Castiglione, quando manca una partita alla fine della regular season. Quattro le compagini già qualificate agli spareggi promozione: assieme all’Hockey Prato troviamo proprio il Castiglione, poi il Pumas Viareggio e infine il Roller Matera che ha vinto il girone sud. Le finali si giocheranno il 27 e 28 maggio, in sede ancora da definire. Tornando al match vinto contro Viareggio, lo Startit sblocca il risultato al 6 con Mugnai, salvo poi subire il momentaneo pareggio di La Peta. Poi inizia lo show della truppa di coach Bernardini: Baldesi (doppietta), Barbani, e Capuano mandano le squadre al riposo sul 5-1. Al ritorno in pista Ancora a segno Lorenzo Capuano, poi doppietta di Alberto Capuano, e gol di Mugnai e Poli (da tiro diretto). Per concludere il girone adesso manca una sola partita, quella che lo Startit disputerà nel prossimo turno contro il fanalino di coda Roller Grosseto. Una sfida che servirà per presentarsi al pieno della forma alle Final Four per la promozione in serie A2.