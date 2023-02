Il Prato Under 17 è campione Successo con la Robur Scandicci

Secondo titolo interprovinciale giovanile per il Volley Prato. Dopo il successo dell’Under 19, anche l’Under 17 si laurea campione e accede alla fase regionale. Primo passo di questo successo l’1-3 (21-25; 23-25; 26-24; 10-25) in trasferta ottenuto sul terreno della Robur Scandicci. Coronamento nel ritorno a Prato con successo della squadra pratese per 3-1 e secondo titolo in bacheca per la società del presidente Giovanni Giuntoli. La squadra Senior, allenata da Bellucci, era arrivata a questa finale dopo essersi piazzata prima nel girone (10 vittorie su 10 gare), dopo aver superato ottavi e quarti di slancio (doppio 3-0 alla Volley Academy Firenze Rossa e poi al Cascine Empoli). E dopo aver fatto altrettanto in semifinale (doppio 3-0 con la Pallavolo Sestese). Di fatto i baby lanieri del Volley Prato arrivano alla fase regionale senza avere perso ancora una partita e con pochissimi set lasciati per strada. Un viatico pressoché perfetto per presentarsi alla fase regionale come una delle grandi favorite per il titolo toscano.