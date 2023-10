Il Prato torna a vincere col Mezzolara

Dopo due sconfitte consecutive

il Prato torna al successo nel campionato Juniores nazionale.

La terza affermazione stagionale arriva sul campo del Mezzolara battuto col punteggio di 2-0. Ai ragazzi guidati in panchina da Ridolfi basta un gol per tempo per stoppare la striscia negativa. Ad aprire le danze al 19’ è Lemma, mentre nella ripresa il raddoppio porta la firma di Ferrari. I lanieri svolgono così al meglio il loro compito, anche perché la vittoria era l’unico risultato possibile visto che il Mezzolara è ultimo in classifica ancora fermo

al palo. In classifica i biancazzurri salgono in quinta piazza a quota

nove punti, a pari merito con Imolese e Ravenna. Davanti troviamo il Corticella con una lunghezza di vantaggio, Pistoiese e Forlì a quota 11 e la capolista Piacenza con 12 punti. Nel prossimo turno il Prato giocherà in casa al Parrocchiale di Mezzana affrontando il Borgo San Donnino.

La formazione del Prato: Strada, Biagi, Noviello, Agrello, Kola, Guidi, Divita P, Di Vita L, Carlesi, Preci, Lemma.