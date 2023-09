Il Prato subito a caccia del derby Brando: "Battiamo la Pistoiese"

Partita secca con eventuali rigori in caso di parità al 90’. Inizia subito con un match da dentro o fuori la stagione ufficiale del Prato, che oggi pomeriggio alle 17 sarà ospite sul campo della Pistoiese per il derbyssimo di Coppa Italia di serie D. Un bell’antipasto del doppio confronto che si ripeterà anche durante la stagione, visto che entrambe disputeranno il girone D. In campo si affronteranno due squadre profondamente rinnovate rispetto alla passata stagione. Nel Prato, a parte il tecnico Lucio Brando, sono rimasti soltanto Trovade, Angeli, Mobilio e Cela. La gara, inutile dirlo, è molto sentita da entrambe le tifoserie, tanto che si prevedono più di 500 tifosi biancazzurri a sostegno della squadra nel settore ospiti del "Melani".

"Il Prato non vince il derby da troppo tempo. Contiamo di regalare una bella gioia ai nostri tifosi in una gara che non è mai come le altre e che forse in avvio sarebbe stato meglio evitare da certi punti di vista – ha detto il tecnico Brando alla vigilia del match, ricordando le due sconfitte della passata stagione –. La partita sarà certamente difficile, anche se molto stimolante. Affronteremo una formazione che ha cambiato molto, ma che sembra costruita per ben figurare. Come noi del resto". Poi una piccola analisi del periodo di preparazione: "E’ normale che ci siano dei problemi fisici durante qualsiasi preparazione. Qualcuno è ancora un po’ indietro, ma sono molto soddisfatto del lavoro del gruppo e anche della qualità dei ragazzi e della compattezza dello spogliatoio – insiste Brando –. Sono convinto che con questi giocatori potremo fare una buona annata e anche far divertire chi verrà a sostenerci allo stadio. Oggi forse nessuna squadra può essere già al top dal punto di vista tecnico-tattico, ma siamo a buon punto del percorso. Il girone sarà impegnativo, ma dobbiamo essere in grado di affrontare qualsiasi avversario senza timori reverenziali".

Sicuramente assente Marini nelle fila del Prato, che ha subito un brutto infortunio durante gli allenamenti. Anche Piccoli sarà tenuto a riposo per alcuni acciacchi, mentre tutti gli altri saranno a disposizione. Probabile che il Prato possa schierarsi con il 4-2-3-1 visto in alcune amichevoli. In porta Balducci, difesa con Demoleon, Di Pace, Monticone e Casucci, con Angeli che potrebbe però insidiare una maglia da titolare. In mediana Cela e Trovade sembrano avvantaggiati in partenza, per sostenere i tre dietro l’unica punta Tedesco che dovrebbero essere Stickler, Marangon e Mobilio.

La Pistoiese potrebbe rispondere con Riccò; Goffredi, Davì, Salto, Chrysovergis; Lordkipanidze, Tanasa, Costa; Oubakent, Facundo Marquez e Ferrandino schierati con l’abituale 4-3-3 di Consonni. A dirigere l’incontro sarà Nuckchedy di Caltanissetta, coadiuvato dai due assistenti Lauri di Modena e Todaro di Finale Emilia.

