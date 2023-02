Il Prato sorprende il Fanfulla e si rilancia

FANFULLA

1

PRATO

3

FANFULLA: Colnaghi; Magnaldi (88’ Lusha), Cabri (64’ Odalo), Bignami; Caradonna, Rosa (57’ Confalonieri), Caprioli, Cazzaniga, Bernardini; Siani, De Angelis. Allenatore: Bonazzoli.

PRATO: Bertini; Nizzoli, Colombini, Angeli; Aprili (83’ Sciannamè), Trovade (71’ Del Rosso), Soldani, Nicoli (69’ Bassano); Cela (59’ Ba), Ciccone (62’ Kouassi); Diallo. Allenatore: Brando.

Arbitro: Lascaro di Matera.

Reti: 34’ Nicoli, 48’ (r) Ciccone, 51 Caradonna, 92’ Kouassi.

Vittoria fondamentale per la classifica e per il morale quella ottenuta dal Prato sul campo del Fanfulla. Con questo successo i biancazzurri tornano timidamente a sorridere nel girone D di serie D, considerando anche la gara che ancora devono terminare contro la Giana Erminio (partita sospesa al 32’ del primo tempo per infortunio dell’arbitro sullo 0-0), e si portano a quota 35 punti. Restano momentaneamente nella griglia play out, ma riescono comunque a tenere a distanza le avversarie dirette.

Buona partenza dei biancazzurri al cospetto dei quotati avversari che lottano per ben altri obiettivi di classifica. Al 9’ Trovade imbuca per Diallo, che però conclude addosso a Colnaghi, sprecando una buona opportunità. Un minuto dopo l’occasione buona capita sui piedi di Cela, che però calcia alto un bel servizio di Nicoli da buona posizione. Il gol comunque sembra nell’aria, anche se la partita rimane abbastanza equilibrata. Al 21’ Magnalti anticipa tutti, anche il suo portiere, per evitare che gli avanti biancazzurri intervengano su un bel cross di Trovade. Al 34’, però, arriva il meritato 1-0 ospite: Nicoli si inventa un bel rasoterra di destro che non lascia scampo a Colnaghi e porta avanti i suoi. Il primo tempo finisce così con il Prato in vantaggio di un gol e senza ulteriori sussulti.

Nella ripresa le emozioni non tardano ad arrivare. Al 48’ su un cross di Nicoli Magnaldi tocca il pallone con un braccio e per il direttore di gara non ci sono dubbi nel concedere il penalty ai biancazzurri: dal dischetto si presenta Ciccone che non si fa pregare e realizza il 2-0 del Prato, gelando lo stadio di Lodi. Nemmeno il tempo di esultare, che al 51’ il Fanfulla si rimette in partita: angolo calciato da Caprioli e colpo di testa di Caradonna che accorcia le distanze realizzando il momentaneo 2-1. Il prato accusa il colpo ma prova subito a reagire per chiudere il match. Al 61’ Diallo lavora bene un pallone sul fondo e lo serve all’accorrente Ba, che però calcia a lato da buona posizione. Al 69’ ci prova direttamente Diallo, ma la sua conclusione viene bloccata senza problemi da Colnaghi. Per il gol della definitiva sicurezza bisogna aspettare i minuti di recupero. Al 92’ il guizzo del 3-1 è del neo entrato Kouassi, che sfrutta al meglio un bel suggerimento di Diallo e spegne ogni velleità del Fanfulla, regalando tre punti preziosi al Prato.

L.M.