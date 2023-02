Il Prato Social Club non ha rivali e vola

Un turno caratterizzato da un singolo risultato particolarmente netto del punteggio, oltre che da una prima della classe sempre più sicura di sé. Sono gli "higlights" della ventesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, con le formazioni pratesi che possono tracciarne nel complesso un bilancio positivo. Nel girone B di Prima Categoria, si rialza ad esempio lo Jolo: D’Alò ha firmato la rete che ha consentito di violare il campo dell’Academy Porcari, mantenendo un posto in zona playoff. Occasione mancata per il C.F. 2001, fra le mura amiche: per quanto determinato ad ottenere punti-salvezza, il Selvatelle appariva alla stregua di un avversario decisamente abbordabile, anche se gli uomini di mister Governi non sono riusciti ad andare oltre un pari a reti bianche.

Scendendo in Seconda Categoria, il CSL Prato Social Club appare sempre più privo di rivali: dopo il 3-1 imposto all’Atletico Casini Spedalino nello scontro al vertice di ieri (Cristiani, Attucci e Conti i marcatori) la capolista allenata da Rondelli ha ben dodici lunghezze di vantaggio sugli aglianesi e continua a marciare con decisione verso la promozione. Anche perché un assist indiretto è arrivato dalla Galcianese, capace di battere 2-0 (gol di Traversi e Osmani) il Pistoia Nord terza forza del raggruppamento. Prato Nord e Chiesanuova hanno agguantato un pari esterno (0-0, in entrambi i casi) rispettivamente con Cintolese e Montale Pol.90 Antares, mentre Mezzana – La Querce si è conclusa sul risultato di 1-1. Nel girone G, la copertina non può non andare al Poggio a Caiano, capace di annichilire a domicilio il fanalino di coda DLF Firenze con un pesante 10-0. Una performance che rilancia le ambizioni dei poggesi, a tre punti adesso dall’ultima piazza utile per gli spareggi-promozione. Continua ad avanzare la Pietà 2004, che mantiene la seconda posizione dopo il 2-0 al Club Sportivo Firenze. Nella parte destra della graduatoria, la Virtus Comeana ha sfruttato al meglio il fattore-campo regolando 3-1 il Vernio, mentre il Prato Sport ha brutalizzato in trasferta il Colonnata per 4-1. Sorride infine anche lo Sporting Seano, con la doppietta di De Carlo che ha sancito il 2-0 interno sul Sesto.

Giovanni Fiorentino