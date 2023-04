Il Prato si rialza e allontana l’incubo playout

Prato

2

United Riccione

0

PRATO (3-4-2-1): Falsettini; Aprili, Colombini, Nizzoli (75’ Petronelli); Cela, Del Rosso (72’ Soldani, 79’ Renzi), Trovade, Nicoli (87’ Ba); Ciccone, Mobilio (75’ Sciannamè); Diallo. All.: Brando.

UNITED RICCIONE (4-3-3): Pezzolato; Colombo (53’ Grancara), Scrosta, Syku (59’ Biguzzi), Lordkipanidze; Bellini (53’ Colacicchi), Benedetti (80’ Ferrara), Abonckelet; Mokulu, D’Antoni, De Silvestro (4’ Contessa). All.: F.F. Golinucci.

Arbitro: Gervasi di Cosenza.

Reti: 66’ Cela, 85’ Renzi

Boccata d’ossigeno fondamentale in chiave salvezza per il Prato, che supera 2-0 lo United Riccione e si porta momentaneamente fuori dai play out salendo a 45 punti. Partita avara di emozioni nel primo tempo. Al 1’ ci prova subito Diallo per i padroni di casa con un siluro rasoterra da fuori area controllato a fatica da Pezzolato in presa bassa. I biancazzurri spingono per trovare il vantaggio, ma negli ultimi 20 metri manca sempre la necessaria lucidità alla formazione di casa per trovare un varco nell’attenta retroguardia ospite. Ne viene fuori una partita equilibrata, con tanti scontri soprattutto in mezzo al campo, ma con poche occasioni da rete da segnalare. Al 40’ si vede in avanti anche lo United Riccione con un contropiede fulmineo che libera al tiro da buona posizione Mokulu, ma la mira del numero 10 ospite è da rivedere e non spaventa Falsettini.

Nella ripresa il primo guizzo è di Mobilio, che con un bel numero al limite dell’area trova lo spazio per la conclusione e sfiora il palo alla sinistra di Pezzolato al 57’. Risponde al 61’ Lordkipanidze con un missile da fuori area che impegna Falsettini, bravo e attento a deviare in tuffo e a rifugiarsi in angolo. Al 66’ il Prato passa in vantaggio: cross da sinistra rasoterra di Nicoli, velo di Diallo che libera a centro area Cela, glaciale nell’infilare il pallone alle spalle del portiere avversario in spaccata e nel portare avanti i suoi. Nemmeno il tempo di esultare che D’Antoni in diagonale sfiora il palo da posizione defilata in area piccola, mancando il pareggio immediato di un soffio. Al 70’ serve un miracolo di Falsettini su Abonckelet, che un passo oltre la linea dell’area prova il rasoterra piazzato e si vede chiudere la porta in faccia dall’estremo difensore di casa dopo una bella combinazione con Mokulu. Al 73’gran discesa sulla destra di Lordkipanidze e palla tesa sul secondo palo per Abonckelet, che manca da due passi il possibile 1-1 calciando sul fondo. All’84’ il neo entrato Ferrara si gira bene ina rea ma conclude debolmente fra le braccia di Falsettini. Sul capovolgimento di fronte il Prato trova il 2-0 rocambolesco che chiude il match: bordata terrificante di Trovade da 30 metri con gran tuffo di Pezzolato che vola a deviare il pallone sulla traversa, ma sulla ribattuta il più lesto di tutti è Renzi che di forza sradica il pallone dai piedi di un difensore e lo infila in rete.

