Il Prato si gioca la stagione Juniores, c’è la finalissima

E’ il giorno di una partita che vale un’intera stagione. E’ il giorno della finale playoff per la Juniores nazionale del Prato, chiamata oggi pomeriggio alle 17 a scendere in campo sul terreno di gioco del Livorno. I biancazzurri di Ridolfi hanno solo un risultato a disposizione per vincere i playoff e accedere alle fasi nazionali: la vittoria. La peggiore classifica al termine della regular season, infatti, penalizza i lanieri e consente ai labronici di potersi accontentare di un pari al termine dei supplementari. Il Prato è comunque già abituato a questa situazione di svantaggio, visto che già in semifinale playoff contro lo Scandicci era costretto a vincere. Risultato ottenuto al 60’ col gol partita di Innocenti. Oggi però serve una prestazione bis contro un Livorno che ha chiuso in quarta piazza in classifica con un punto di vantaggio proprio sul Prato e che in semifinale playoff è riuscito a eliminare l’ex capolista Pistoiese. Tra l’altro i risultati più recenti sono a favore dei biancazzurri, che solo lo scorso 4 marzo nello scontro diretto hanno battuto proprio il Livorno col punteggio di 5-3. Insomma, servirà una prestazione perfetta, ma la vittoria dei playoff è nelle corde dei biancazzurri.