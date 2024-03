Il Prato si ferma Doppio scacco in sei minuti

Forlì

3

Prato

1

Forlì (4-3-3): Pezzolato (56’ De Gori); Masini (52’ Checchi), Tafa, Maggioli, Visani (70’ Banfi); Ballardini, Lolli, Greselin; Bonandi (62’ Babbi), Merlonghi, Barbatosta (70’ Casadio). All. Antonioli.

Prato (4-2-3-1): Ricco; Stickler, Angeli (60’ Diana), Monticone, Laverone (81’ Santarpia): Gemignani (69’ D’Agostino), Sadek; Limberti, Trovade, Bigonzoni (69’ Gori): Moreo. All. Ridolfi.

Arbitro: Buzzone di Enna.

Marcatori: 33’ Merlonghi, 39’ e 80’ Greselin, 53’ Angeli.

Brutta sconfitta per il Prato, che in casa del Forlì incassa un pesante 3-1 e interrompe la sua striscia di risultati positivi. Lo scivolone non modifica, per fortuna, la posizione di classifica dei biancazzurri, che rimangono appena fuori dalla zona play out del girone D di serie D con 33 punti. Gara difficile, lo si sapeva, al "Morgagni", sul campo di una delle candidate alla vittoria finale del raggruppamento. Sono i padroni di casa a fare la partita fin da subito. Al 3’ Lolli conclude centralmente da ottima posizione, favorendo la parata di Ricco. Al 15’ Maggioli di testa non inquadra lo specchio della porta ospite. Il Prato si vede solamente con una conclusione tentata da Trovade e ribattuta dalla difesa forlivese. Al 33’ il Forlì passa meritatamente in vantaggio: rinvio errato di Angeli e palla messa al centro per la girata vincente dell’attaccante di casa, Merlonghi, che non lascia scampo a Ricco. Passano appena 6 minuti e Greselin, con un gran tiro a girare, infila anche il 2-0 mettendo quasi in ghiaccio il match in favore dei ragazzi allenati da Antonioli. Al 43’ Ballardini di testa manda sul fondo sfiorando il terzo gol. Si va quindi al riposo con il Prato sotto di due reti.

In avvio di ripresa la formazione biancazzurra si scuote e riesce ad accorciare le distanze. Al 53’ da un cross di Trovade è bravo Angeli ad anticipare Pezzolato, segnando il gol che sembra riaprire la partita e facendosi perdonare per l’errore che aveva consentito a Merlonghi di portare avanti i biancorossi.

I pratesi tornano in partita e un tiro di Trovade sfiora la traversa ma proprio nel miglior momento degli ospiti arriva il 3-1 di Greselin, che chiude i conti sfruttando un bell’assist di Merlonghi e realizza la personale doppietta di giornata, proiettando i suoi in testa alla classifica col Ravenna. In pieno recupero Banfi sfiora anche il 4-1, ma Ricco è attento e fa buona guardia, evitando una punizione ancor più severa ai suoi.

L.M.