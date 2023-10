Il Prato si arrende al Bologna. Fa male il secondo ko consecutivo

Il Prato Calcio a 5 esce pesantemente sconfitto dalla gara casalinga contro il Bologna 1909 dell’ex allenatore biancazzurro Alberto Carobbi. Al Pala Rogai finisce 0-5, secondo stop consecutivo per la squadra di Andrea Bearzi. Gli ospiti dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0, nella ripresa resistono al ritorno dei pratesi anche quando finiscono in inferiorità numerica per l’espulsione di un loro giocatore ed anzi passano sul 2-0, costringendo Bearzi ad utilizzare il portiere di movimento. La tattica però non sortisce effetti positivi, al contrario permette all’accreditata formazione avversaria di aumentare il proprio vantaggio. Questo il tabellino del match.

Prato Calcio a 5: Lo Conte, Martini (nella foto, autore Bilenchi), Batata, Tempesti, Renan Beluco, Raimondi, Panchetti, Diego Scarpetta, Cellini, Fazzini, Del Greco, Sottosanti. All.: Bearzi.

Bologna 1909: Paciaroni, Anselmo, Guandeline, Signorini, Pritoni, De Vecchis, Badahi, Spada, Radesco, Ansaloni, Barbi, Spadoni, Cavina. All.: Carobbi. Marcatori: Cavina (doppietta), Ansaloni, Pritoni e Radesco. Dopo tre giornate del campionato di serie A2, il Prato Calcio a 5 resta fermo a quota 3 punti; al comando ci sono Dozzese e Ternana con 9 seguiti dal Bologna con 7. Massimiliano Martini