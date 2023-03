Il Prato segna e si ferma: ribaltone Corticella

CORTICELLA

3

Prato

1

CORTICELLA: Bruzzi; Tchema (83’ Mambelli), Cudini, Chamangui, Ferraresi; Sadkek, Menarini (72’ Marchetti), Campagna (66’ Farinelli); Lahrib, Trombetta (77’ Leonardi), Oubakent (85’ Casazza). All. Miramari.

PRATO: Bertini (54’ Falsettini); Nizzoli, Cecchi (70’ Campaner), Colombini; Aprili, Ba (63’ Renzi), Del Rosso, Nicoli (70’ Bartolini); Kouassi (74’ Frugoli), Ciccone; Diallo. All. Brando.

Arbitro: Piccolo di Pordenone.

Reti: 13’ Diallo, 34’ Trombetta, 51’ Lahrib, 68’ Oubakent.

Brutta sconfitta per il Prato, che incassa un pesante 3-1 in casa del Corticella e interrompe la sua striscia positiva, rimanendo bloccato a quota 42 punti. Al 4’ il primo tentativo è dei padroni di casa, con Oubakent che impegna Bertini alla deviazione in angolo. Al 13’, al primo affondo, arriva il vantaggio del Prato: palla persa da Cudini a metà campo, contropiede laniero con Ciccone che se ne va in campo aperto ed offre un grande assist per Diallo, glaciale nel realizzare il gol dell’1-0.

La risposta del Corticella è rabbiosa. Al 20’ punizione di Menarini per Ferraresi che ben appostato sul secondo palo calcia a lato. Al 30’ contropiede pericoloso della formazione emiliana ancora con Oubakent, respinta provvidenziale di Bertini, tap-in tentato da Lahrib che però colpisce la traversa e grazia i biancazzurri. Al 34’ arriva il pareggio locale: cross dalla destra e spizzata decisiva di Trombetta che trova il pertugio giusto per superare Bertini e ristabilire l’equilibrio in campo. Si va al riposo con il risultato in perfetta parità.

Nella ripresa il Corticella passa in vantaggio al 51’ con il tap-in di Lahrib dopo una respinta di Bertini su tiro dal limite insidioso della formazione di casa. E’ un duro colpo per i biancazzurri, che barcollano nei minuti successivi, con il Corticella che prova ad approfittarne per chiudere definitivamente la partita. Al 55’ ci prova Menarini direttamente su calcio di punizione, ma Falsettini è attento nella respinta. Due minuti dopo ancora l’estremo difensore ospite è abile nel deviare in angolo il tiro pericoloso di Trombetta.

Al 68’ Oubakent realizza però il 3-1 con un bel tiro raccogliendo una respinta di Falsettini e mettendo una seria ipoteca sulla vittoria dei padroni di casa. E’ notte fonda per il Prato, che nei minuti finali non trova nemmeno la forza di reagire per provare ad accorciare il passivo e a rientrare in partita. Il Corticella si limita invece ad amministrare, senza disdegnare qualche ulteriore folata dalle parti di Falsettini, come al 93’ quando Leonardi si presenta a tu per tu con l’estremo difensore biancazzurro, miracoloso nell’impedire ai padroni di casa la quarta rete. Il risultato non cambia più e alla fine è la squadra di Brando a leccarsi le ferite.

L.M.