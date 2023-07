Il Prato scommette ancora sui giovani di Volley: ecco la nuova squadra

E’ un Volley Prato profondamente ringiovanito quello che sta nascendo in vista del campionato nazionale di serie B maschile. Se nelle ultime due stagioni la truppa di coach Novelli aveva stupito tutti, sfiorando entrambe le volte i playoff col blocco storico, quest’anno la società del presidente Giuntoli scommette ancora di più sui giovani del vivaio che grandi soddisfazioni hanno dato al sodalizio laniero a livello nazionale. Dopo l’addio di Pini Lemma, il capitano del Volley Prato sarà Matteo Alpini. Al suo fianco confermato anche il gemello Lorenzo che prende le chiavi della regia della formazione di serie B. Sarà lui infatti a sostituire Giona Corti andato a Sesto Fiorentino. Lorenzo Alpini vestirà la maglia numero 4, e dovrà confermare quanto di buono fatto vedere nell’ultima stagione dove ha dimostrato di avere talento, fisico e maturità per gestire al meglio il peso della regia del Volley Prato. Restando in tema di giovani, la società del presidente Giuntoli promuove anche altri talenti del vivaio. Giocheranno in serie B infatti Jordan Civinini e Niccolò Villani. Il primo non è un volto nuovo per la prima squadra. Fratello minore di Simone, è un universale del 2006 e che nelle stagioni scorse, a dispetto della giovane età, si era già ritagliato un ruolo importante come grande specialista nel fondamentale del servizio. Niccolò Villani, classe 2004, è invece un centrale dal grande fisico (206 centimetri) di giovanissima storia pallavolistica, visto che ha iniziato a giocare a volley solo un anno fa, ma di grandi prospettive sia appunto per l’esuberanza fisica ma anche perché in una sola stagione ha già militato in Prima Divisione e serie C. In casacca laniera resta pure Daimon Maletaj. Classe 2006, universale ma con predisposizione al gioco al centro, già nella scorsa stagione era stato aggregato alla prima squadra ed è stato protagonista nelle formazioni giovanili. In prima squadra del Volley Prato, infine, giocheranno pure il libero Mattia Civinini e lo schiacciatore Giulio Maranghi.