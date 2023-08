Il Prato scalda i giovani In attesa della Pistoiese

Non solo prima squadra e scuola calcio. Giornata storica per l’AC Prato dell’era Stefano Commini che, ad un anno dalla rinascita della scuola calcio, vede ripartire anche il Settore Giovanile, fortissimamente voluto dal presidente, grazie al lavoro di Maurizio Ridolfi, Pier Paolo Biagi e Andrea Maretto.

Si è radunata, infatti, a San Giusto l’Under 17 guidata da Andrea Taddei con il supporto del preparatore atletico Alessandro Iannelli e del preparatore dei portieri Stefano Luci.

Il gruppo proseguirà gli allenamenti nel ritiro di Porretta Terme, dove già da ieri si trova in pianta stabile. Nel frattempo, tornando a parlare della prima squadra allenata da Lucio Brando, che sta proseguendo la preparazione in vista del prossimo campionato di serie D e del debutto ufficiale in Coppa Italia, previsto il 3 settembre al "Melani" di Pistoia contro i ‘cugini’ della Pistoiese, da segnalare che in programma c’è un nuovo allenamento congiunto (che avrà il format di "amichevole").

I biancazzurri, oggi pomeriggio a partire dalle 16, saranno ospiti sul campo del Tau Calcio, ad Altpascio. Dopo l’ultimo successo ottenuto contro la formazione dell’Antella, un nuovo test, dunque, per il Prato, che affronterà per la prima volta una formazione di pari livello, che si sta anch’essa preparando a disputare il campionato di serie D.

Insomma stavolta un metro di paragone attendibile a tutti gli effetti per mister Brando, che nel frattempo ha avuto modo di far accumulare minuti nelle gambe un po’ a tutti i suoi giocatori nei vari test sostenuti. Tornando per un attimo indietro a parlare del super derby di Coppa Italia di serie D con cui la formazione laniera aprirà la stagione ufficiale, a ratifica di accordi intercorsi tra le due società, la Lega ha comunicato il posticipo dell’orario d’inizio della gara Pistoiese-Prato in programma domenica 3 settembre alle 17.

L.M.