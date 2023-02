Il Prato riprende coraggio Pari per tornare a sorridere

Si interrompe la lunga serie negativa, ma il Prato Calcio a 5 resta ancora a secco di vittorie (l’ultima è datata 8 gennaio 2023). Le biancazzurre non sono riuscite ad avere la meglio all’Estraforum Kobilica dello Shardana Futsal, battuto invece all’andata a domicilio con un secco 5-0. Il match casalingo con la squadra sarda è finito infatti in parità, un 3-3 che per parte pratese ha portato la firma di Torrini, che ha messo a segno una doppietta, e di Grancia. Il Prato Calcio a 5 si è schierato con questa formazione: Romeo, Paoletti, Giovannini, Pili, Durante, Chiappini, Castelli, Bini, Grossi, Grancia, Torrini, Salesi. All.: Giannattasio. E questa è la classifica del girone B della A2 femminile dopo la diciannovesima giornata: La 10 Livorno 39; Sabina Lazio 37 punti; Virtus Ciampino 35; Arzachena 33; Roma 28; Pistoia 26; Brc Roma 21; Shardana 19; Prato Calcio a 5 15; Cus Pisa 11; Athena Sassari 8; San Giovanni 4.

M.M.