Il Prato nella tana dell’Orvietana

A quattro giornate dal termine del campionato Juniores nazionali, il Prato è ancora in corsa per i playoff. I biancazzurri sono quinti, quindi all’ultimo posto utile per accedere agli spareggi per le fasi nazionali, ma a pari merito con Grosseto, Sangiovannese e Poggibonsi. Per evitare di dovere fare i conti con una complicatissima classifica avulsa, la truppa di mister Ridolfi deve provare a vincere tutte le partite restanti. A cominciare da domani, quando alle 16 i lanieri andranno a fare visita all’Orvietana. La partita non si preannuncia semplicissima, perché se da un lato è vero che i padroni di casa non hanno più niente da chiedere al loro torneo, dall’altro si sono dimostrati in stagione avversario tenace e non facile da battere. Il Prato però dopo avere deluso in casa con la Pianese, non andando oltre il pari a reti bianche, adesso non può più permettersi errori e deve puntare esclusivamente ai tre punti.