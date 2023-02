Il Prato insegue i playoff Domani bisogna vincere

Trasferta da non fallire per il Volley Prato nel campionato maschile regionale di serie C. I biancazzurri che stanno cercando di sprintare per raggiungere la zona playoff saranno di scena domani sera alle 21.15 nel palazzetto dello sport di Foiano della Chiana al cospetto della Norcineria Toscana.

Per la truppa di coach Barbieri si tratta di un’occasione ghiotta per allungare la striscia positiva in campionato, visto che di fronte avranno il fanalino di coda del girone, capace finora di totalizzare solo cinque punti. Il precedente in questa stagione parla nettamente in favore dei lanieri, che al Gramsci Keynes lo scorso ottobre si imposero per 3-0. Una sfida senza storia, con i baby pratesi sempre in controllo del match. Rispetto a quella sfida la Kabel è cresciuta molto negli ultimi mesi, fino ad agguantare l’attuale quinta piazza a una sola lunghezza dal Colle Volley. I playoff che a inizio anno sembravano quasi una chimera, adesso sono quindi decisamente a portata di mano, ma la rincorsa agli spareggi promozione non potrà prescindere da una vittoria a Foiano della Chiana. Fondamentale sarà però evitare le amnesie sia in fase difensiva che d’attacco, passaggi a vuoti visti anche nel match vinto contro Cortona. Sul fronte locale, invece, c’è bisogno disperato di punti per tenere vive le speranze salvezza.

Sdb