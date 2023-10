Il Prato guarda avanti: "Ora rialziamoci subito"

Rialzare subito la testa dopo il ko inaspettato col Certaldo. Il Prato potrà farlo subito, addirittura prima di quanto previsto, visto che la prossima sfida casalinga di campionato contro il Forlì è stata anticipata a sabato prossimo (fischio di inizio alle 14.30). Inizia un periodo intenso per la formazione biancazzurra, che mercoledì 1° novembre sarà in trasferta sul campo del Borgo San Donnino e poi la domenica successiva sarà ancora di scena al Lungobisenzio per ospitare l’Imolese. Tre partite che potranno dire molto sul campionato del Prato, fermo a quota 10 punti. "La sconfitta di domenica scorsa è stata amara, però bisogna pensare già al Forlì. Il campionato è lungo e non vediamo l’ora di rifarci – commenta Christian Casucci, terzino biancazzurro –. Abbiamo dominato la partita a Certaldo e abbiamo sempre fatto la gara. Ci sono stati degli errori, ma siamo arrivati davanti alla porta tante volte e non abbiamo rischiato praticamente mai. Il calcio di rigore nel finale ci ha condannato. Dovevamo chiudere la partita in precedenza, quando ci sono capitate le possibilità, ma dobbiamo guardare i lati positivi di questa sconfitta e pensare subito alle prossime partite per andare a cercare i tre punti su tutti i campi. Non è mai facile, ma questo deve sempre essere il nostro atteggiamento". Il Forlì, prossimo avversario dei biancazzurri, per il momento si trova al terzo posto con 13 punti.