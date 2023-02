Altro derby perso in stagione. Prato a leccarsi le ferite dopo il ko incassato nel turno infrasettimanale con la Pistoiese e ancora bloccato a quota 32 punti, appena fuori dalla zona play out del girone D di serie D. La lotta salvezza si fa più agguerrita. Dietro i biancazzurri infatti a piccoli passi le avversarie avanzano. Lentigione e Correggese hanno impattato sullo 0-0 nello scontro diretto e sono salite insieme a quota 30 punti. Il Sant’Angelo, appena dietro, ha pareggiato col fanalino di coda Salsomaggiore, salendo a 29 punti e a sole tre lunghezze dal Prato. Lo Scandicci, penultimo con 24 punti, è comunque ancora vivo e ha in qualche modo fatto un favore alla squadra di Brando superando il Crema, che è rimasto a 31 punti e fa da cuscinetto tra i lanieri e la zona play out. Poco davanti al Prato, con 33 punti, c’è il Corticella, battuto da uno United Riccione che è arrivato a 40 punti. Fondamentale, insomma, per la squadra di Brando sarà riuscire a portare a casa punti e tornare a smuovere la classifica, anche se domenica prossima al Lungobisenzio arriverà la capolista Giana Erminio. Non il miglior cliente per risollevarsi.

L.M.