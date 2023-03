Il Prato fa soffrire la capolista nel match al Gramsci Keynes

Il Volley Prato fa soffrire anche la capolista. Dopo l’impresa sfiorata sul campo del Firenze Volley, col ko al tie break, la Kabel mette alle corde anche la capolista Jumboffice Sestese nel campionato di serie C maschile. Al Gramsci Keynes ne viene fuori un match equilibratissimo, con Sesto Fiorentino a imporsi solo al quinto set. Ad arricchire ancora di più la prestazione della truppa di coach Barbieri è la rimonta messa in campo, risalendo da due set a zero, fino a sfiorare la vittoria al tie break. La Kabel parte contratta e perde 16-25 il primo set. Le difficoltà si confermano anche al ritorno in campo, con la Jumboffice a chiudere 21-25. Poi la scossa laniera. Nel terzo parziale Prato accorcia le distanze 25-23 e poi allunga la contesta al tie break imponendosi 25-17. Nel quinto set Sesto Fiorentino scappa 4-7, Nincheri mette giù il 6-7 e poi timeout di Barbieri sul 9-11. Qui viene fuori l’esperienza della Sestese che gestisce bene il momento decisivo e vince 10-15.